Минобороны РФ устроит праздничный салют в День снятия блокады Ленинграда

Москва, 25 января. В Михайловской военной артиллерийской академии стартовали учения салютных расчетов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что учения проводятся в рамках подготовки к Дню снятия блокады Ленинграда. Учения проходят на специальном полигоне, где курсанты академии отработают синхронность действий при заряжании боеприпасов и подаче команд на стрельбу.

«Традиционно салют будет дан из 85-мм орудий Д-44, которые выпустят 360 холостых зарядов. Для организации праздничного фейерверка будут применяться салютные установки и более 1000 осветительных боеприпасов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в День снятия блокады Ленинграда расчеты дадут 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Данную задачу будет выполнять салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии, который состоит из курсантов.