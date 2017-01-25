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Грибы спасут людей от болезни Альцгеймера – ученые

Грибы спасут людей от болезни Альцгеймера – ученые

22:01  25 Января 2017
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Грибы спасут людей от болезни Альцгеймера – ученые

Куала-Лумпур, 25 января. Содержащиеся в ряде грибов компоненты могут предотвращать развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли малазийские ученые.

Проведя серию экспериментов на грызунах, исследователи пришли к выводу, что съедобные грибы помогают снижать давление, что может, в свою очередь, предотвратить развитие старческого слабоумия.

Только в США от болезни Альцгеймера страдают более пяти миллионов человек. Как ожидается, к 2020 году число таких людей возрастет до 42 миллионов. Эффективного лекарства от этой болезни до сих пор нет.

Грибы спасут людей от болезни Альцгеймера – ученые

 

#болезнь альцгеймера
Антон Зарубин
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