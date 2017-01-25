Новый реестр: свидетельства о собственности в РФ переведены в Интернет

Москва, 25 января. Начиная с текущего года вся информация о праве собственности граждан России на недвижимость — бумажные документы уходят в прошлое и все данные Единого государственного реестра недвижимости будут существовать в виде записей в электронных базах данных. В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии уверенно заявляют, что с этим нововведением надежность хранения данных о недвижимости россиян существенно возрастет, вместе с возможностью защиты от мошенников и подделок.

Согласно новому закону «О государственной регистрации недвижимости», единственным доказательством права собственности станет запись в электронном ЕГРН. Подделать ее, заверяют чиновники, невозможно и хакерам до реестра не добраться.

«Прямого доступа к ним из внешних сетей нет, — заявил в беседе с «Российской газетой» председатель комитета «Деловой России» по кадастру и налогообложению недвижимости Виктор Журба. — Все данные, которые Росреестр представляет в публичный доступ, — это лишь «фотография» защищенных оригинальных сведений. Бояться атаки на эти данные — все равно что бояться испортить фотографию человека, чтобы не причинить ему реальную боль».

Как отметили в Росреестре, всего за десять первых дней работы новой системы поступило более 1,6 миллионов запросов на регистрацию прав собственности.