Сирия, 26 января. ИГ* контратакует позиции отрядов SDF** и YPG к северу от Ракки, террористам удалось вернуть под свой контроль несколько поселений. Столкновения между различными оппозиционными группировками значительно ожесточились, бои отмечаются в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

За последние сутки в Дамаске наиболее ожесточенные бои прошли в районе Джобар на северо-востоке столицы. Дислоцирующиеся в этой части города отряды группировки «Джейш Аль-Ислам»*** и других более мелких вооруженных повстанческих формирований за прошедшие сутки потеряли несколько групп боевиков и множество единиц техники в результате мощных артиллерийских и ракетных ударов, нанесенных подразделениями Сирийской арабской армии (САА). Террористы отказались присоединиться к плану перемирия правительства Сирии и продолжают регулярно обстреливать как позиции правительственных войск, так и мирные кварталы Дамаска и поселений в Восточной Гуте к северу-востоку от столицы.

Провинция Латакия

В минувшие сутки столкновения между боевиками оппозиционных группировок отмечались не только в провинциях Идлиб и Алеппо, но и в Латакии, в северной ее части. Между формированиями «Джебхат Фатх аш-Шам»**** и «Джебхат Аль-Муджахидин» велись интенсивные взаимные обстрелы, в результате которых боевики «Ан-Нусры» заняли штаб и склад вооружений и боеприпасов бывших союзников. После поражения в Восточном Алеппо среди боевиков оппозиции возник раскол: террористы группировки «Ахрар аш-Шам» выступили против «Джебхат ан-Нусры, под контролем которой находится множество повстанческих формирований. К кампании также присоединились несколько других группировок, в том числе «Джебхат Аль-Шамия» и «Сукур Аль-Шам».

Провинция Алеппо

На востоке провинции Алеппо продолжается военная кампания правительственных войск против влияния «Исламского государства» в этом регионе. Подразделения САА провели серию контратак позиций террористов, освободив за прошедшие сутки несколько населенных пунктов в районе города Шамир. В ходе столкновений отрядам ИГ был нанесен серьезный урон в живой силе и военной технике. В частности, уничтожено несколько тяжелых автомашин. Таким образом, сирийская армия уверенно продолжает продвижение в зачистке региона, постепенно сокращая зону влияния ИГ.

В провинции Алеппо в минувшие сутки также были зафиксированы перестрелки между боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» и бывших союзных ей группировок. Накануне в результате серии атак «Джебхат ан-Нусра» нанесла сокрушительное поражение отрядам «Сукур аш-Шам» и «Файлак Аль-Рахман», дислоцировавшимся на юго-западе от города Алеппо. Группировки понесли значительные потери раненными и убитыми, часть боевиков были захвачены в плен. Так, «Ан-Нусра» продолжает укреплять свои позиции в провинции, захватывая территории своих бывших союзников.

Провинция Хомс

Войска правительственной армии продолжили наступления на позиции «Исламского государства» в восточной части провинции Хомс. Бои возобновились в районе сирийской авиабазы «Т-4», особенно интенсивные столкновения прошли на юго-востоке от базы. В результате подразделения САА несколько продвинулись в зачистке региона, освободив населенный пункт Бир Фавайра и ликвидировав около десяти террористов. Кроме того, как накануне сообщил военный источник ФАН Ахмад Марзук, отряды ИГ готовятся атаковать ранее занятые правительственными войсками высоты в районе аэродрома. Данный приказ был получен представителями командования ИГ от саудовских шейхов. Антитеррористическая операция сирийской армии началась в этой части провинции в конце 2016-го года, когда боевики ИГ в результате внезапного наступления захватили город Пальмира и территории в его окрестностях.

Провинция Дейр эз-Зор

В минувшие сутки столкновения между отрядами «Исламского государства» и правительственными войсками шли преимущественно на юге, а также на западе от города Дейр эз-Зор, который находится под контролем боевиков уже несколько лет. В южной части террористы дважды атаковали опорные пункты САА — вблизи авиабазы и у населенного пункта Аль-Джафра. Однако их наступления были достаточно быстро отбиты. На западе под ударом, напротив, оказались позиции ИГИЛ. Сирийские войска обстреливали их из артиллерии и ракетных установок, в результате ликвидировав группу террористов и несколько транспортных средств боевиков.

Провинция Даръа

В окрестностях города Даръа и на западе провинции по-прежнему продолжаются столкновения между тремя сторонами конфликта — армией Сирии, оппозиционными силами и террористическими группировка, подконтрольными ИГ. За минувшие сутки в данных регионах отмечались перестрелки, в ходе которых применялись преимущественно артиллерийские орудия и ракетные установки. Большая часть провинции по-прежнему контролируется боевиками повстанческих формирований, однако благодаря действиям сирийских войск зона влияния так называемой умеренной оппозиции в регионе понемногу уменьшается. При этом отряды террористов, подконтрольные ИГ, также пытаются расширить сферу своего влияния в Даръа, но пока безуспешно.

Провинция Идлиб

За последние сутки ситуация внутри оппозиционных сил, дислоцирующихся в провинции Идлиб, значительно обострилась. Семь повстанческих формирований открыто выступили против главенствующей роли «Джебхат Фатх аш-Шам». Особенно ожесточенные столкновения велись в окрестностях города Идлиб и продолжались почти беспрерывно. В ходе перестрелок боевики использовали крупнокалиберную артиллерию, ракетные установки и пулеметы. В боях приняли участие группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Джунд Аль-Акса» с одной стороны и «Сукур аш-Шам», «Джебхат Аль-Муджахидин», ССА — с другой.

Провинция Ракка

Террористы ИГ за прошедшие сутки провели несколько массированных контратак позиций сил операции «Гнев Евфрата» на севере и на западе от Ракки. В результате к северу боевикам удалось отбить около десяти поселений. На западе же отряды Сирийских демократических сил (SDF) и курдские формирования народной самообороны (YPG), участвующие в возглавляемой США антитеррористической операции, пока сохраняют свои позиции, тем не менее бои в этой части провинции продолжаются до сих пор. Таким образом, за минувшие сутки войска «Гнева Евфрата» не то чтобы не продвинулись, а, напротив, даже уступили ранее завоеванные ими позиции в этом регионе «Исламскому государству».

Провинция Хасака

Позиции ИГ в районе города Маргада, расположенного в южной части провинции Хасака, накануне самовольно покинула группа иностранных наемников. По данным полиции формирования «Диван Аль-Хисба», дезертиры бежали через границу с Турцией. Свершившие побег наемники преимущественно уроженцы Саудовской Аравии и Катара. Однако среди них есть также выходцы из Европы. «Исламское государство» регулярно укрепляет свои опорные пункты в различных частях Сирии за счет поставок техники, вооружений и отрядов наемников из Саудовской Аравии и Катара.

Ирак

Накануне террористы вновь нанесли удар по жителям Ирака. В городе Аль-Рамади произошел взрыв заминированного автомобиля, в результате чего погибли четверо гражданских лиц, еще несколько получили ранения. Аль-Рамади является столицей провинции Аль-Анбар, обстановка в которой в целом остается достаточно напряженной из-за действий боевиков ИГИЛ, влияние которых достаточно сильно на северо-западе страны.

В Восточном Мосуле, который недавно был полностью зачищен от боевиков ИГ, за минувшие сутки было зафиксировано несколько случаев ударов беспилотников террористов, оснащенных боевыми зарядами. Так, под ударами оказывались блокпосты и крупная техника армии Ирака, а также жилые районы города. Западная часть Мосула все еще находится под контролем «Исламского государства». Международная коалиция в настоящее время ведет подготовку к следующей фазе антитеррористической операции, предполагающей зачистку западных районов города.