Ученые создали систему ИИ, которая может отличить родинки от раковых опухолей

Вашингтон, 25 января. Специалисты из Соединенных Штатов Америки разработали программу, которая может отличить родинки от раковых опухолей. Об этом рассказали представители Стэнфордского университета.

Ученые создали систему искусственного интеллекта, которая анализирует фотографии подозрительных образований. Она базируется на модернизированной системе распознавания изображений от Google.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские ученые планируют приступить к испытанию нового метода борьбы с раком.

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