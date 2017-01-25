Израильские военные застрелили палестинца, протаранившего автобусную остановку

Иерусалим, 25 января. Израильские военные застрелили палестинца, который протаранил автобусную остановку на автомобиле. Инцидент произошел на въезде в еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан.

«Палестинец врезался на машине в автобусную остановку на въезде в поселение Кохав-Яир, юго-восточнее палестинского города Рамалла. В ответ на непосредственную угрозу военнослужащие открыли огонь по нападавшему, в результате чего тот был убит», — сообщает армия обороны Израиля.

При себе у убитого был найден нож. Отметим, что в прошлом году жертвами палестинских террористов стали 40 человек.