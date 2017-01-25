ПАСЕ отклонила поправки о проведении выборов в Верховную раду в Донбассе

Страсбург, 25 января. Поправка к резолюции по Украине, которая требовала провести выборы в Верховную раду на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей, была отклонена Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

Большая часть Мониторингового комитате ПАСЕ поддержала предложенную поправку, которая предлагала решить проблему недопредставленности в Раде представителей Донецкой и Луганской областей. Предложение принять эту поправку было озвучено устно, чем воспользовались представители украинской делегации, используя правила ПАСЕ, которые разрешают отклонить устное предложение, если против ее рассмотрения проголосовали больше десяти депутатов. В итоге, предложение было отклонено.

Авторами поправки стали депутаты от Германии Аксель Фишер и Андрей Гунько. Напомним, что в отношении Гунько на Украине было возбуждено уголовное дело в связи с «незаконным въездом» в Донбасс.