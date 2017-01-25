Мутко: Ситуация с Лебедевой превратилась в настоящее безумие

Москва, 25 января. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что лишение наград Олимпиады 2008 года Татьяны Лебедевой и других российских спортсменов является безумием.

«Это какое-то безумие. Мы уже от спорта уходим в сторону. Считаю, что мир спорта превращается в политику. Два полушария: Россия и все остальные. Это очень плохо, все может в тупик какой-то зайти», — отметил Мутко в комментарии агентству «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета приняло решение лишить Татьяну Лебедеву двух наград после того, как эксперты проверили ее допинг-пробы. В свою очередь Лебедева заявила, что готова вернуть награды, если будет доказана ее вина в употреблении допинга.