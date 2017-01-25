Жители Алеппо стали жаловаться на хронические заболевания

Дамаск (Сирия), 25 января. Российские врачи оказывают помощь жителям сирийского Алеппо в здании школы. На это повлияло то, что все городские больницы были серьезно повреждены в ходе боевых действий.

По словам специалистов, у горожан изменился характер заболеваний. Сирийцы жалуются на хронические болезни. Как передает телеканал «Звезда», маленькие дети страдают из-за дефицита средств гигиены.

Напомним, на прошлой неделе офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта в САР передали жителям Латакии 3,5 тонны гуманитарной помощи.

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