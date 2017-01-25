FIS отказалась отменять дисквалификацию российских лыжников Легкова и Белова

Москва, 25 января. Дисквалификация российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, которые были отстранены от соревнований за употребление допинга, останется в силе. Такое решение в среду приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).

«Нам только что сообщили, что комиссия FIS под председательством Патрика Смита оставила в силе временное отстранение, наложенное 22 декабря 2016 года», — отметил адвокат спортсменов Христоф Вишеманн.

По его словам, это решение было не единогласным. Один из членов комиссии считает недоказанными обвинения против лыжников, которые содержатся в докладе Всемирного антидопингового агентства, передает RT на русском.

Ранее сообщалось, что российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов обратились в FIS с требованием отменить временное отстранение от соревнований. Спортсмены рассчитывают принять участие в гонке «Тур де Ски».