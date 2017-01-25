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Политика
Жену кандидата в президенты Франции Фийона проверяет прокуратура

Жену кандидата в президенты Франции Фийона проверяет прокуратура

21:43  25 Января 2017
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Жену кандидата в президенты Франции Фийона проверяет прокуратура

Париж, 25 января. Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении жены кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Об этом сообщает «Газета.Ру».

Пенелопу Фийон подозревают в злоупотреблениях государственными фондами и незаконном присвоении активов на должности парламентского помощника своего супруга.

Расследование было начато после публикации в издании Canard Enchaine, где говорилось, что Пенелопа Фийон получила 500 тысяч евро из фондов, предназначенных для оплаты труда французских парламентариев.

В свою очередь Франсуа Фийон опроверг обвинения в адрес своей жены, назвав их происками «женоненавистников».

#франсуа фийон
Кирилл Иванов
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