Жену кандидата в президенты Франции Фийона проверяет прокуратура

Париж, 25 января. Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении жены кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Об этом сообщает «Газета.Ру».

Пенелопу Фийон подозревают в злоупотреблениях государственными фондами и незаконном присвоении активов на должности парламентского помощника своего супруга.

Расследование было начато после публикации в издании Canard Enchaine, где говорилось, что Пенелопа Фийон получила 500 тысяч евро из фондов, предназначенных для оплаты труда французских парламентариев.



В свою очередь Франсуа Фийон опроверг обвинения в адрес своей жены, назвав их происками «женоненавистников».