Банк России прокомментировал план Минфина начать валютные операции

Москва, 25 января. Проведение денежно-кредитной политики при применении механизма «бюджетных правил» останется без изменений, заявил Банк России, комментируя решение Минфина РФ о начале валютных операций на российском рынке с февраля 2017 года.

Как гласит сообщение Центробанка, министерство финансов будет проводить данные операции на валютном рынке при помощи Банка России. Операции, связанные с продажей или покупкой валюты будут осуществляться равномерно в течение дня.

ЦБ полагает, что проведение данные операций на валютном рынке не повлияет на ожидаемый уровень инфляции в 4 процента к концу нынешнего года. Также по расчетам экспертов должен сохраниться плавающий валютный курс рубля.