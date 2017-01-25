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Новости Сирии
Сирия новости 25 января 2017 22.30: «Джейш Аль-Ислам» теряет позиции в Дамаске, ВКС РФ бомбят ИГ в Дейр эз-Зоре

Сирия новости 25 января 2017 22.30: «Джейш Аль-Ислам» теряет позиции в Дамаске, ВКС РФ бомбят ИГ в Дейр эз-Зоре

22:30  25 Января 2017
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ВКС России нанесли удары по опорным пунктам ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора

Сирия, 25 января. ВКС России провели массированную бомбардировку укрепрайонов ИГ* на окраине Дейр эз-Зора. «Джебхат ан-Нусра»** и ССА*** продолжают ожесточенное противостояние в окрестностях Идлиба. Сирийские войска взяли под свой контроль часть территорий в Восточной Гуте в результате столкновений с боевиками группировки «Джейш Аль-Ислам»****, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).   

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продвинулись в освобождении Восточной Гуты на северо-востоке от Дамаска от боевиков оппозиционных сил. В ходе последних массированных атак правительственным войскам удалось установить контроль над обширными территориями в районе между населенными пунктами Аль-Нашабия и Касамия. В данный момент столкновения продолжаются недалеко от населенного пункта Хазрама. Значительная часть Восточной Гуты оккупирована отрядами формирования «Джейш Аль-Ислам». Боевики группировки, несмотря на введенный на всей территории САР режим прекращения огня, по-прежнему продолжают вести активные боевые действия, оказывая ожесточенное сопротивление правительственной армии. Тем не менее в результате операции САА сфера влияния «Джейш Аль-Ислам» в этом регионе постепенно сокращается.

Провинция Дамаск

Провинция Алеппо

К юго-западу от города Алеппо по-прежнему продолжаются ожесточенные бои между группировками «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Сукур аш-Шам». Несмотря на то, что формирование «Сукур аш-Шам» понесло значительные потери в живой силе и технике, его отряды продолжают вести интенсивные перестрелки с «Джебхат ан-Нусрой». Боевики ведут огонь по позициям друг друга из тяжелых арторудий, минометов и ракетных установок. Конфликт внутри оппозиционных сил значительно обострился. Столкновения между недавними союзниками, «Джебхат Фатх аш-Шам» и формированиями, собранными под началом «Ахрар аш-Шам», отмечаются также в провинциях Идлиб и Латакия.

Провинция Хомс

Военнослужащие сирийских войск продолжают атаковать укрепленные районы ИГИЛ на востоке провинции Хомс. Столкновения прошли в окрестностях правительственного аэродрома «Т-4». В ходе боев армия Сирии освободила поселение Мархитан к востоку от авиабазы. Отряды «Исламского государства» понесли серьезный численный урон. Кроме того, было уничтожено несколько единиц техники террористов, в том числе одна БМП и две автомашины с установленными крупнокалиберными пулеметами. Однако боевики по-прежнему контролируют обширные территории в регионе, в том числе Пальмиру и часть нефтяных месторождений, которые были повторно захвачены ими в конце прошлого года.

Войска САА отбили населенный пункт на востоке Хомса в ходе боев с ИГ

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно информации одного из сирийских новостных центров, бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли несколько авиаударов по укрепленным районам ИГ в окрестностях оккупированного террористами города Дейр эз-Зор. Источник сообщает, что в ходе массированной бомбардировки были уничтожены два крупных оружейных склада и несколько единиц бронетехники боевиков. Информация о численных потерях в рядах террористов в настоящий момент устанавливается. Российская авиация регулярно проводит бомбардировки позиций «Исламского государства» в районе Дейр эз-Зора, что в значительной мере способствует успехам сирийской армии в зачистке окрестностей города.

Провинция Даръа

В населенном пункте Кафр Шамс, расположенном на западе от города Даръа, был уничтожен один из высокопоставленных командиров союзной ИГ группировки «Джейш Халид Бин Аль-Валид». Командир формирования погиб в результате взрыва бомбы, которая была заложена в его личном автомобиле. Предполагается, что убийство было организовано боевиками одной из оппозиционных группировок, дислоцирующихся в этой части провинции. В Даръа не прекращаются ожесточенные бои между оппозиционными силами и террористическими организациями, подконтрольными ИГИЛ, за влияние в регионе. По состоянию на сегодня чуть больше половины территории провинции находится под контролем боевиков-оппозиционеров.

Провинция Идлиб

В окрестностях города Идлиб и в южной части провинции все еще продолжаются массированные перестрелки между формированием «Джебхат Фатх аш-Шам» и его бывшими союзниками. На окраинах Идлиба продолжается напряженное противостояние между «Ан-Нусрой» и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Боевики ведут огонь по позициям друг друга из тяжелых артиллерийских орудий и пулеметов. Несмотря на численные потери обеих сторон, интенсивность боев в этой части провинции только возрастает. Тем временем на юге провинции недалеко от населенного пункта Ихсем «Ан-Нусра» ведет бои с боевиками формирования «Сукур аш-Шам». Что касается столкновений в этом регионе, то здесь преимущество остается на стороне «Джебхат ан-Нусры», однако противостояние пока продолжается.

Провинция Ракка

Недалеко от КПП Сирийских демократических сил (SDF)*****, участвующих наряду с курдскими формированиями YPG в масштабной операции против ИГ в Ракке, прогремел мощный взрыв. Сработало взрывное устройство, которое, как предполагается, было установлено террористами «Исламского государства». В результате погибли два бойца демократических сил, еще несколько получили ранения. Отряды боевиков развернули масштабное контрнаступление на позиции сил антитеррористической операции «Гнев Евфрата» к северу от города Ракка. Ранее террористам удалось отбить около десяти населенных пунктов, находящихся в этом регионе. Ожесточенные бои, кроме того, почти непрерывно идут на западе от города.

На КПП отрядов SDF к северу от Ракки прогремел мощный взрыв

Хама

Боевики повстанческих группировок открыли интенсивный минометный огонь по опорным пунктам военнослужащих правительственных войск на окраине населенного пункта Аль-Далак, находящегося на западе от города Саламия в восточной части провинции Хама. Сообщается, что в рядах САА обошлось без потерь. Тем не менее в близлежащем жилом районе было зафиксировано несколько прилетов мин. Данные о возможных жертвах среди местных жителей и разрушениях выясняются. Сирийские войска готовятся провести точечный обстрел укрепрайонов повстанцев. На территории провинции размещаются в основном отряды боевиков так называемой умеренной оппозиции, часть из которых продолжает нарушать режим тишины, установленный в рамках правительственного плана перемирия.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

Алексей Громов
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