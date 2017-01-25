Сирия, 25 января. ВКС России провели массированную бомбардировку укрепрайонов ИГ* на окраине Дейр эз-Зора. «Джебхат ан-Нусра»** и ССА*** продолжают ожесточенное противостояние в окрестностях Идлиба. Сирийские войска взяли под свой контроль часть территорий в Восточной Гуте в результате столкновений с боевиками группировки «Джейш Аль-Ислам»****, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продвинулись в освобождении Восточной Гуты на северо-востоке от Дамаска от боевиков оппозиционных сил. В ходе последних массированных атак правительственным войскам удалось установить контроль над обширными территориями в районе между населенными пунктами Аль-Нашабия и Касамия. В данный момент столкновения продолжаются недалеко от населенного пункта Хазрама. Значительная часть Восточной Гуты оккупирована отрядами формирования «Джейш Аль-Ислам». Боевики группировки, несмотря на введенный на всей территории САР режим прекращения огня, по-прежнему продолжают вести активные боевые действия, оказывая ожесточенное сопротивление правительственной армии. Тем не менее в результате операции САА сфера влияния «Джейш Аль-Ислам» в этом регионе постепенно сокращается.

Провинция Алеппо

К юго-западу от города Алеппо по-прежнему продолжаются ожесточенные бои между группировками «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Сукур аш-Шам». Несмотря на то, что формирование «Сукур аш-Шам» понесло значительные потери в живой силе и технике, его отряды продолжают вести интенсивные перестрелки с «Джебхат ан-Нусрой». Боевики ведут огонь по позициям друг друга из тяжелых арторудий, минометов и ракетных установок. Конфликт внутри оппозиционных сил значительно обострился. Столкновения между недавними союзниками, «Джебхат Фатх аш-Шам» и формированиями, собранными под началом «Ахрар аш-Шам», отмечаются также в провинциях Идлиб и Латакия.

Провинция Хомс

Военнослужащие сирийских войск продолжают атаковать укрепленные районы ИГИЛ на востоке провинции Хомс. Столкновения прошли в окрестностях правительственного аэродрома «Т-4». В ходе боев армия Сирии освободила поселение Мархитан к востоку от авиабазы. Отряды «Исламского государства» понесли серьезный численный урон. Кроме того, было уничтожено несколько единиц техники террористов, в том числе одна БМП и две автомашины с установленными крупнокалиберными пулеметами. Однако боевики по-прежнему контролируют обширные территории в регионе, в том числе Пальмиру и часть нефтяных месторождений, которые были повторно захвачены ими в конце прошлого года.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно информации одного из сирийских новостных центров, бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли несколько авиаударов по укрепленным районам ИГ в окрестностях оккупированного террористами города Дейр эз-Зор. Источник сообщает, что в ходе массированной бомбардировки были уничтожены два крупных оружейных склада и несколько единиц бронетехники боевиков. Информация о численных потерях в рядах террористов в настоящий момент устанавливается. Российская авиация регулярно проводит бомбардировки позиций «Исламского государства» в районе Дейр эз-Зора, что в значительной мере способствует успехам сирийской армии в зачистке окрестностей города.

Провинция Даръа

В населенном пункте Кафр Шамс, расположенном на западе от города Даръа, был уничтожен один из высокопоставленных командиров союзной ИГ группировки «Джейш Халид Бин Аль-Валид». Командир формирования погиб в результате взрыва бомбы, которая была заложена в его личном автомобиле. Предполагается, что убийство было организовано боевиками одной из оппозиционных группировок, дислоцирующихся в этой части провинции. В Даръа не прекращаются ожесточенные бои между оппозиционными силами и террористическими организациями, подконтрольными ИГИЛ, за влияние в регионе. По состоянию на сегодня чуть больше половины территории провинции находится под контролем боевиков-оппозиционеров.

Провинция Идлиб

В окрестностях города Идлиб и в южной части провинции все еще продолжаются массированные перестрелки между формированием «Джебхат Фатх аш-Шам» и его бывшими союзниками. На окраинах Идлиба продолжается напряженное противостояние между «Ан-Нусрой» и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Боевики ведут огонь по позициям друг друга из тяжелых артиллерийских орудий и пулеметов. Несмотря на численные потери обеих сторон, интенсивность боев в этой части провинции только возрастает. Тем временем на юге провинции недалеко от населенного пункта Ихсем «Ан-Нусра» ведет бои с боевиками формирования «Сукур аш-Шам». Что касается столкновений в этом регионе, то здесь преимущество остается на стороне «Джебхат ан-Нусры», однако противостояние пока продолжается.

Провинция Ракка

Недалеко от КПП Сирийских демократических сил (SDF)*****, участвующих наряду с курдскими формированиями YPG в масштабной операции против ИГ в Ракке, прогремел мощный взрыв. Сработало взрывное устройство, которое, как предполагается, было установлено террористами «Исламского государства». В результате погибли два бойца демократических сил, еще несколько получили ранения. Отряды боевиков развернули масштабное контрнаступление на позиции сил антитеррористической операции «Гнев Евфрата» к северу от города Ракка. Ранее террористам удалось отбить около десяти населенных пунктов, находящихся в этом регионе. Ожесточенные бои, кроме того, почти непрерывно идут на западе от города.

Хама

Боевики повстанческих группировок открыли интенсивный минометный огонь по опорным пунктам военнослужащих правительственных войск на окраине населенного пункта Аль-Далак, находящегося на западе от города Саламия в восточной части провинции Хама. Сообщается, что в рядах САА обошлось без потерь. Тем не менее в близлежащем жилом районе было зафиксировано несколько прилетов мин. Данные о возможных жертвах среди местных жителей и разрушениях выясняются. Сирийские войска готовятся провести точечный обстрел укрепрайонов повстанцев. На территории провинции размещаются в основном отряды боевиков так называемой умеренной оппозиции, часть из которых продолжает нарушать режим тишины, установленный в рамках правительственного плана перемирия.