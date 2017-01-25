Создание автономии курдов закреплено в российском проекте конституции Сирии

Дамаск (Сирия), 25 января. В проект конституции Сирийской Арабской Республики, который подготовила российская сторона, включено требование о необходимости создания курдской автономии. Об этом журналистам в среду сообщил представитель «умеренной» сирийской оппозиции.

«Сирия остается унитарным государством, но на ее территории предлагается создать курдскую автономию», — пояснил источник издания «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно о том, что курдские ополченцы не планируют поддерживать соглашения, которые были приняты по итогам межсирийских переговоров в Астане.

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