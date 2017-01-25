Страсти по хиджабу: Кадыров посоветовал Васильевой направить энергию в другое русло

Грозный, 25 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что крайне удивлен позицией министра образования России Ольги Васильевой, которая с пониманием отнеслась к запрету на ношение мусульманских платков в школе в Мордовии.

По его словам, конституция России гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания, однако, «очевидно, что не все российские чиновники читали эту статью».

«Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки. Васильева вправе высказывать свое «личное убеждение», но оно остается ее мнением и не принимает силу закона. Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, свое «ЛИЧНОЕ УБЕЖДЕНИЕ» навязывает миллионам граждан», — пишет Кадыров в Instagram.

Глава региона также подчеркнул, что три его дочери носят хиджаб в школе, который никак не сказывается на их успеваемости.