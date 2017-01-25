Полиция провела обыск у московской семьи, из которой изъяли 10 детей

Москва, 25 января. Семья из московского Зеленограда, у которой органами опеки были изъяты десять приемных детей, обжаловали в суде решение о расторжении опеки над ними. Об этом сообщает адвокат и руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Решение изъять детей из семьи Светланы и Михаила Дель было принято после того, как сотрудники детского сада обнаружили у одного из детей следы побоев. На данный момент, семье возвращены двое из десяти детей.

Как рассказал Павлов, полицейские провели обыск у супругов Дель в их квартире в Зеленограде.

На данный момент, восемь из десяти детей все еще находятся в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград». Оставшиеся двое переданы матери Светланы Дель под временную опеку.