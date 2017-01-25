Porsche и Lexus сдают Европу российской «Ладе»

Москва, 25 января. В 2016 году российские автомобили Lada обошли по продажам в Европе Porsche, Lexus. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Согласно данным консалтингового агентства Focus2Move, российская Lada заняла 19 позицию в рейтинге самых успешных брендов Европы. Отечественные автомобили опередили даже таких гигантов, как Mazda, Suzuki, Honda и Mitsubishi.

За минувший год в Европе с учетом российского рынка было продано 274,9 тысяч автомобилей российского производства. Однако самыми популярными автомобилями в Европе пока остаются Volkswagen, Renault и Ford.