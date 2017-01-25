Мосул к востоку от Тигра полностью освобожден от боевиков ИГИЛ

Багдад (Ирак), 25 января. Правительственные войска Ирака, которым оказывает поддержку международная коалиция, установили полный контроль над восточными районами Мосула. Об этом журналистам рассказал генерал-майор ВС Соединенных Штатов Америки Джозеф Мартин.

«Силы безопасности Ирака контролируют все районы к востоку от реки Тигр», — пояснил он.

Напомним, ранее председатель правительства Ирака Хейдар аль-Абади объявил о том, что боевики запрещенного в РФ «Исламского государства» покинули восточную часть Мосула.

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