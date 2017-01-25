Польские вандалы похитили памятную доску советским воинам-освободителям

Москва, 25 января. Неизвестные похитили мемориальную доску освободившим Европу от фашизма бойцам Красной Армии в польском городе Гнездо. Российские власти выразили возмущение в связи с данным инцидентом, который в Москве охарактеризовали как кощунство.

По словам представителей министерства иностранных дел России, вандалы выбрали дату не случайно. 21 января Гнездо празднует освобождение города от нацистских захватчиков.

МИД РФ также обрушился с критикой на польские власти, которые не предприняли никаких действий для того, чтобы защитить памятник, что противоречит двухсторонним договоренностям о мемориальном наследии.

«Не секрет, что регулярное повторение инцидентов такого рода является прямым следствием попустительства со стороны польской администрации, проводимой ею политики устранения «неугодных» памятников, напоминающих о вкладе Красной Армии в освобождение страны. Призываем власти Польши, наконец, вспомнить о своих международно-правовых обязательствах, как это подобает цивилизованной стране», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.