Заявление Шойгу об укреплении границ РФ в Госдуме связали с позицией Киева по Донбассу

Москва, 25 января. Укрепление войск Южного военного округа связанно с отказом президента Украины Петра Порошенко выполнять Минские соглашения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Порошенко заявил на днях, что плевать он хотел, грубо говоря, на Минские соглашения. Пока контроль над границами не будет у Украины, он не будет их выполнять», — сказал Калашников в комментарии Lenta.ru.

Он также добавил, что власти Украины осознают тот факт, что контроль над ЛНР и ДНР можно установить только с помощью силы, что станет причиной дестабилизации обстановки у границ России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит укреплять военные рубежи на южном направлении из-за нестабильности на Украине, а также из-за угрозы терроризма на Северном Кавказе.