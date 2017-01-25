Россиянка Лебедева рассказала, кому она готова отдать олимпийские медали

Москва, 25 января. Российская спортсменка Татьяна Лебедева готова вернуть две серебряные медали, которые она выиграла на Олимпиаде в Пекине, если будет доказана ее вина в употреблении допинга.

«Если возвращать тому спортсмену, который сдавал допинг-контроль, и у него все нормально, я готова приехать и вручить их», — объяснила легкоатлетка.

Напомним, ранее стало известно о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение лишить Татьяну Лебедеву двух наград после того, как эксперты проверили ее допинг-пробы.

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