Сам себе режиссер: Британия показала видео слежки за «Адмиралом Кузнецовым»

Лондон, 25 января. Министерство обороны Великобритании в среду обнародовало видео пролета британских истребителей над крейсером «Адмирал Кузнецов» и другими кораблями российской авианесущей группы в Ла-Манше. На кадрах видно, как самолеты цепью пролетают над кораблями ВМФ России, а затем закладывают круг.

Напомним, что российские корабли, которые возвращаются в порт базирования в Североморске, в среду вышли в Северное море. На всем пути следования через Ла-Манш их сопровождал эскорт НАТО.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон обрушился с критикой на российскую авианесущую группу, которая «продлевает страдания сирийского народа». Корабли ВМФ России принимали участие в военной операции против террористов в Сирии.

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