Путин поставил задачу повысить энергоэффективность экономики РФ

Москва, 25 января. Президент РФ Владимир Путин дал поручение российскому правительству уделять особое внимание повышению энергоэффективности экономики, в том числе созданию возобновляемых источников энергии, при разработке документов стратегического планирования и плана действий правительства на 2017–2025 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Правительству РФ… предусмотреть… установление целевых показателей энергоэффективности экономики в целом и по основным ее секторам, а также реализацию комплекса мер по повышению такой энергоэффективности, включая создание и использование возобновляемых источников энергии, развитие микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии», — говорится в документе.

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен главе государства до 1 июля.

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