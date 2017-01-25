Парламент Британии может сгореть из-за старой проводки

Лондон, 25 января. Вестминстерский дворец в Лондоне может полностью сгореть из-за ветхой проводки и отказа систем пожарной безопасности. Об этом говорится в докладе Библиотеки палаты общин.

Согласно предварительным данным, британские спасатели постоянно отрабатывают сценарии пожара в здании парламента. Как передает издание RT на русском, эксперты оценивают затраты на реконструкцию дворца в 3,5–5,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Норвегии реконструировали мемориальный комплекс погибшим советским воинам на острове Тьетта.

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