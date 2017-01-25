ФСБ задержала адвоката Полозова для допроса по делу замглавы меджлиса Умерова

Симферополь, 25 января. Бывший адвокат Надежды Савченко Николай Полозов был задержан в Симферополе для допроса по делу его подзащитного, члена организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ильми Умерова. Об этом сообщил коллега Полозова Марк Фейгин.

«Он принудительно доставлен в управление ФСБ по Республике Крым для допроса по делу своего подзащитного», – пояснил Фейгин.

После допроса сотрудники ФСБ отпустили Николая Полозова. В комментарии «Интерфаксу» Полозов назвал свое задержание «попыткой похищения», а также пообещал обратиться с жалобой в федеральную адвокатскую палату России.

Стоит напомнить, что в мае 2016 года в отношении Ильми Умерова было возбуждено уголовное дело по фактам совершения публичных призывов к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В августе суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ и поместил Умерова в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы.