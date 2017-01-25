Минфин России объявил о начале валютных интервенций

Москва, 25 января. Министерство финансов Российской Федерации и Центробанк планируют в феврале 2017 года начать операции по купле-продаже валюты на внутреннем рынке. Об этом в среду проинформировала пресс-служба Минфина РФ.

Как указано в заявлении ведомства, данные меры направлены на повышение стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство финансов России готово ограничить обращение наличных денег в стране.

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