Пассажирский паром протаранил причал в Лиссабоне, десятки раненых

Лиссабон, 25 января. Более 30 человек получили ранения в результате столкновения парома с причалом в центре Лиссабона. Об этом сообщает интернет издание «Дни.Ру».

Инцидент произошел сегодня утром в центре Лиссабона. Пассажирский паром протаранил причал, в результате чего пострадали 34 человека. По данным полиции, причиной аварии стал густой туман. Столкновение произошло в тот момент, когда паром должен был пришвартоваться к причалу.

По данным судовладельца, на борту парома находился 561 человек. К настоящему моменту все пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.