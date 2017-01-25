Министр обороны Британии упрекнул «Адмирала Кузнецова» за действия в Сирии

Лондон, 25 января. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон обрушился с критикой на российскую авианесущую группу в Сирии, которая принимала участие в борьбе с «Исламским государством» в Сирии. Отдельно глава ведомства упомянул российский крейсер «Адмирал Кузнецов», за которым пристально следят корабли НАТО.

«Мы внимательно следим за «Адмиралом Кузнецовым» на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа», — отметил он.

Как сообщают британские СМИ, в среду корабли ВМФ России, которые возвращаются в порт базирования в Североморск, пересекли Ла-Манш и вышли в Северное море. На всем пути следования через Ла-Манш российские суда сопровождала армада НАТО.

Напомним, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» принимал непосредственное участие в военной операции против боевиков запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра». С ноября 2016 года самолеты Су-33, расположенные на палубе «Адмирала Кузнецова», наносили удары по позициям боевиков в сирийских провинциях Идлиб и Хомс.