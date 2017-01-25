Авиаудары ВКС РФ в Дейр эз-Зоре ускорят освобождение севера Сирии

Москва, 25 января. Удары российских ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре способствуют скорейшему освобождению северной части Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам рассказал политолог Александр Перенджиев.

Он указал на то, что полное освобождение провинции Алеппо является стратегической задачей. Ее выполнение позволит правительственным войскам САР установить контроль над сирийско-турецкой границей.

«Через эту границу до сих пор идет подпитка террористов», — цитирует слова Перенлджиева РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили два пункта управления боевиков в провинции Дейр эз-Зор.

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