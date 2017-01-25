Сирия: в боях с террористами ИГ погиб турецкий солдат

Анкара, 25 января. Один турецкий военный погиб и пятеро получили ранения в ходе столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) в районе города Эль-Баба на севере Сирии, информирует генштаб ВС Турции.

«Сегодня около 17.00 в результате вооруженного столкновения с террористами ИГ около Эль-Баба погиб один наш товарищ по оружию, еще пятеро получили ранения», — заявили в Минобороны Турции, передает РИА Новости.

Известно, что раненые направлены в больницу, им оказывают помощь.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — международная террористическая организация, запрещенная в России.