Роскосмос обнаружил в «Протонах» неразрешенный припой с драгметаллом

Москва, 25 января. При производстве ракет-носителей «Протон-М» был применен припой, не соответствующий конструкторской документации. Об этом стало известно в ходе анализа Роскосмоса.

«В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени «Протон-М». По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Детальный анализ выявил применение в производстве припоя, не соответствующего конструкторской документации», — заявили в Роскосмосе.

Вместо штатного припоя был использован более дорогой, содержащий драгметаллы. После того, как было обнаружено несоответствие изделия, в Роскосмосе приняли решение о проверке двигателей «Протон-М». В настоящее время специалисты выясняют количество двигателей, в которых использовался несоответствующий припой. В случае выявления дефекта будет принято решение о замене двигателей.

Ранее сообщалось, что Роскосмос принял решение отозвать на Воронежский механический завод все двигатели ракет-носителей «Протон-М» по причине «технологических проблем».