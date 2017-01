Аборт как инструмент политики: Нидерланды вступились за обиженных Трампом мексиканок

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Dutch government to set up international abortion fund, to counteract Donald Trump's aid ban (Правительство Нидерландов планирует создать международный фонд абортов в ответ на запрет Дональда Трампа), опубликованной британским изданием Independent.

В стремлении компенсировать недавно установленный Дональдом Трампом запрет финансирования международных НКО, которые информируют женщин о прекращении беременности, и помочь женским благотворительным организациям, голландский министр Лилиан Плумен предложила создать специальный фонд в Нидерландах.

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лилиан Плумен объявила о своем намерении создать международный фонд, который будет финансировать проекты, связанные с доступом к контрацепции, абортам и образованию женщин во всех развивающихся странах. Это станет ответом на обширный меморандум, подписанный Дональдом Трампом, который ограничивает доступ к информации об абортах для женщин, которые получают помощь от международных групп развития.

Известный как «политика Мехико» запрет был одним из первых действий господина Трампа после вступления в должность на прошлой неделе. Указ запрещает США финансирование любых международных групп по оказанию помощи, которые дают женщинам информацию об аборте, даже если сами не выполняют эти процедуры.

Госпожа Плумен заявила, что фонд могут поддержать обеспокоенные действиями президента США правительства, корпорации и социальные организации дабы «максимально компенсировать проблемы финансирования».

В беседе с коллегами она заявила: «Это имеет далеко идущие последствия. В первую очередь, для всех тех женщин, которым приходится делать выбор, а также для их мужей и детей, и общества в целом. Запрет абортов не приведет к уменьшению числа абортов. Он приведет к увеличению числа опасных нелегальных операций и материнской смертности».

Она также привела данные организации Marie Stopes International, которая потеряет финансирование в соответствии с новым указом: до 14 женщин в день будут умирать в результате политики ограничения свободы слова в этом отношении.

«Политика Мехико» — это традиционное средство, используемое республиканской администрацией, которое часто принимается республиканскими президентами, а затем отменяется президентами-демократами. В последний раз указ вводился Джорджем Бушем и был отменен Бараком Обамой при вступлении в должность.

Политика подвергалась критике со стороны многих групп по борьбе за права женщин и групп здравоохранения, которые опасаются, что жизни женщин и девушек могут оказаться под угрозой из-за постоянных опасных беременностей или попыток провести аборт в ненадлежащих условиях. Однако многие политики-республиканцы поддерживают закон по религиозным соображениям.