Мадонна хочет усыновить еще двоих африканских детей

Лилонгве (Малави), 25 января. Американская певица Мадонна обратилась в суд Малави с просьбой разрешить ей усыновить еще двух детей из этой страны.

Как сообщают местные СМИ, власти Малави усилили меры безопасности во время визита Мадонны в столицу республики Лилонгве, где проходит процесс. Первые слушания состоятся через неделю.

Отметим, что у Мадонны уже есть два ребенка из Малави. В 2006 году она усыновила мальчика Дэвида Банда, а в 2009 году — девочку Мерси Джеймс. Отметим, что помимо приемных у Мадонны есть и родные дети. От брака с британским режиссером Гаем Ричи у нее остался сын Рокко, а от брака с тренером по фитнесу Карлосом Леоном — дочь Лурдес.