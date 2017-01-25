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Весь мир
Боевики ИГ и «Аль-Каиды» выбиты из района Ганфуда в Бенгази

Боевики ИГ и «Аль-Каиды» выбиты из района Ганфуда в Бенгази

19:51  25 Января 2017
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Боевики ИГ и «Аль-Каиды» обратились в бегство в Бенгази

Триполи, 25 января. Национальная армия Ливии установила полный контроль над районом Ганфуда в Бенгази, который долгое время удерживали боевики из запрещенных на территории РФ террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида». Об этом журналистам в среду сообщил представитель военных Ахмед аль-Мисмари.

Согласно предварительной информации, ливийские войска смогли освободить несколько десятков людей, которых террористы удерживали в плену.

Напомним, на прошлой неделе Военно-воздушные силы США уничтожили два лагеря «Исламского государства» в Ливии.

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Алексей Громов
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