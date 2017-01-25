Цукерберг объяснил, почему не хочет занять пост президента США

Лос-Анджелес, 25 января. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг опроверг слухи о своем намерении баллотироваться в президенты США. Он объяснил, что сейчас для него есть более важные занятия.

32-летний миллиардер Марк Цукерберг заявил, что принимать участие в президентской гонке он не намерен. Он заметил, что сейчас все его силы сосредоточены «на развитии сообщества Facebook и работает над Chan Zuckerberg Initiative». Речь идет об основанной им популярной социальной сети и благотворительным фондом, который он открыл вместе с женой.