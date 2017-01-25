Путин: Переговоры по Сирии в Астане станут основой для диалога в Женеве

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин заявил, что межсирийский диалог в Астане станет хорошей основой для переговорного процесса в Женеве.

Также президент выразил благодарность королю Иордании Абдалле II за поддержку переговоров по Сирии.

«Благодаря нашим общим усилиям процесс развивается на основе очень важного решения, которого удалось добиться, — прекращения боевых действий, прекращения огня между правительственными силами и вооруженной оппозицией», — отметил Путин.

В свою очередь Абдалла II заявил, что Россия играет ключевую роль в урегулировании сирийского конфликта, отметив, что полностью поддерживает переговоры в Астане.