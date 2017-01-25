Назарбаев объяснил суть конституционной реформы

Астана, 25 января. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал предстающую конституционную реформу, которая приведет к перераспределению полномочий органов власти республики.

По его словам, теперь главными приоритетами президента станут стратегические функции, внешняя политика, национальная безопасность и обороноспособность страны. Кроме того, глава государства будет играть роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти.

«При этом роль правительства и парламента значительно усилятся»,— отметил Назарбаев, выступая в эфире национального телевидения.

В частности, правительству будет передано часть полномочий по регулированию социально-экономических процессов. Кабмин будет уходить в отставку после избрания нижней палаты парламента, а формировать его будет победившая на парламентских выборах партия.