Порошенко обвинил Россию в попытке разрушить ЕС

Киев, 25 января. Россия якобы стремится к разъединению Евросоюза. Об этом заявил финским журналистам президент Украины Петр Порошенко.

«Кто не получает выгоды от существования ЕС? Франция чувствует пользу, так же, как Германия и Великобритания, даже несмотря на брексит. Также Финляндия. А Россия направляет силы на ослабление ЕС», — заявил Порошенко.

По его словам, Россия стремится оказывать влияние на отдельные страны. При это Украине необходимо единство Евросоюза, подчеркнул президент страны.

Накануне Порошенков Хельсинки отказался давать интервью российским журналистам, пока «Россия осуществляет оккупацию украинских территорий», передает Ura.ru.