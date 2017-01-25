Новости США: Трамп строит стену на границе с Мексикой, Клинтон проталкивает дочь в конгресс

Дональд Трамп заявил о строительстве стены на границе с Мексикой, четверо журналистов были задержаны после беспорядков в Вашингтоне, Хиллари Клинтон продвигает дочь в Конгресс США. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп строит стену

Вступивший в должность 45-й президент США Дональд Трамп заявил о строительстве стены на границе с Мексикой, а также о запрете въезда в США гражданам стран, подавляющее большинство жителей которых — мусульмане, сообщает The Big Srory. Выполнение плана по строительству должно начаться уже в эту среду, 25 января. Однако такая позиция главы государства вызывает массу вопросов, например, о соблюдении договора двух стран, регулирующего возведение объектов на границе США и Мексики, в частности не позволяющего перекрывать постройками реки. Планируется также ввести минимальный срок в 30 дней, ограничивающий въезд гражданам таких стран, как Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Сообщается, что в качестве исключения запрет не будет применяться лишь к покидающим данные страны представителям религиозных меньшинств, например, христианам.

Последствия беспорядков в Вашингтоне

Еще четверо журналистов были задержаны полицией после беспорядков в Вашингтоне, прошедших после инаугурации Дональда Трампа, сообщает MSN. Первоначально было известно, что в руки полицейских попали шестеро представителей СМИ, которых могут приговорить к лишению свободы сроком до 10 лет и штрафу в 25 тысяч долларов.

Корреспондент канала RT America Алекс Рубинштейн, как и другие задержанные журналисты, отрицает свою причастность к беспорядкам и утверждает, что лишь освещал события.

Клинтон продвигает дочь в конгресс

Хиллари Клинтон намерена помочь своей дочери выиграть выборы в Конгресс США в 2018 году, сообщает Inquisitr.

Почти сразу же после поражения Клинтон в президентской гонке стали распространяться слухи о возможном участии ее дочери Челси Клинтон в выборах в конгресс. Хотя сейчас Клинтон больше сосредоточена на проведении частных встреч и участии во всевозможных политических инициативах. Ранее издание New York Post опубликовало статью, в которой говорится о покупке дома для дочери Клинтон по соседству с престарелой Нитой Лоуи — членом Конгресса США. по слухам, скорее всего, пенсионерка покинет конгресс в 2018 году.

Смерть после УДО

Досрочно освобожденный распоряжением Барака Обамы заключенный был убит в мотеле на полпути домой, сообщает новостной канал Kfor.com. Дэвид Кейсер был задержан в 2008 году во время самой крупной сделки наркоторговцев в городе Сагинау, штат Мичиган. Кейсер состоял в преступной группировке. Он вышел досрочно, однако до дома ему доехать так и не удалось — трое в масках ворвались в его номер в мотеле и расстреляли его из автоматического оружия.

А где деньги?

В городе Вестборо, что в штате Массачусетс, при обыске было найдено 20 млн долларов, спрятанных под матрасом, сообщает NPR. Известно, что обыск проходил в рамках расследования уголовного дела о мошеннических схемах — финансовых пирамидах. Фигурантом дела является некая компания под названием TelexFree, работавшая по типичной для сетевого маркетинга схеме, а после банкротства фирмы около одного миллиона людей потеряли деньги общей суммой более 1,7 млрд. долларов.

Оруэлл — в массы

После выступления советницы Трампа Келейн Конвей взлетели продажи романа Джорджа Оруэлла «1984», сообщает The Guardian. После того как пресс-секретаря Белого дома раскритиковали за заявление о том, что на инаугурации Трампа присутствовало рекордное количество граждан, что не соответствует действительности, Конвей в одном из интервью сказала, что были предоставлены «альтернативные факты». Почти сразу же были проведены параллели с антиутопией Оруэлла, что в итоге во вторник вывело роман на шестое место самых продаваемых товаров на сайте Amazon.

Убийство в Вермонте

В столице штата Вермонт городе Монтпилиер расследуют первое за последние сто лет убийство, передает ABC News.

В настоящий момент власти выписали ордер на арест подозреваемого, которого сейчас разыскивают.