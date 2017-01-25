Если б не эти ужасные пробки: Илон Маск построит тоннель под Лос-Анджелесом
Вашингтон, 25 января. Основатель SpaceX Илон Маск планирует построить тоннель от офиса компании до международного аэропорта Лос-Анджелеса. Об этом миллиардер написал в своем микроблоге в Twitter.
По словам предпринимателя, ему надоели пробки на дорогах города.
«Существенный прогресс на туннельном фронте. Планирую начать рыть в течение месяца или около того», — написал Маск.
Напомним, ранее стало известно о том, что глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск вошел в состав бизнес-совета при президенте Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе.
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