Если б не эти ужасные пробки: Илон Маск построит тоннель под Лос-Анджелесом

Вашингтон, 25 января. Основатель SpaceX Илон Маск планирует построить тоннель от офиса компании до международного аэропорта Лос-Анджелеса. Об этом миллиардер написал в своем микроблоге в Twitter.

По словам предпринимателя, ему надоели пробки на дорогах города.

«Существенный прогресс на туннельном фронте. Планирую начать рыть в течение месяца или около того», — написал Маск.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск вошел в состав бизнес-совета при президенте Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе.

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