Сирия сегодня: боевики ИГ отступают под Пальмирой, успехи ВКС РФ в Дейр эр-Зоре

Сирия, 25 января. На востоке провинции Хомс идут напряженные бои. Интенсивные удары российских бомбардировщиков Ту-22М3 позволили сирийцам приблизиться к победе над боевиками ИГ в районе Дейр эз-Зора. В Алеппо пришел первый поезд. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

ИГ отступает под Пальмирой

На востоке провинции Хомс идут напряженные бои. Правительственные силы Сирии отбросили отряды террористической группировки ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) на 20 километров от базы ВВС Сирии, взяв под контроль трассу на Фурклюс, крупный НПЗ в Сирии. В штабе сирийской армии уверены, что после освобождения горной гряды в районе Шарифе, находящейся неподалеку, ситуация у авиабазы Т-4 станет спокойной уже надолго.

Операция по повторному освобождению Пальмиры стала необходимой после того, как сирийская армия оставила город, не выдержав масштабного штурма террористов ИГ. После захвата боевики продвинулись в сторону Хомса примерно на 90 километров по пустыне, по пути взяв под контроль высоты, нефтяные и газовые поля плюс несколько деревень в окрестностях Пальмиры.

Успехи ВКС РФ в Дейр-эз-Зоре

Все чаще можно слышать экспертов, которые говорят примерно в одном ключе: интенсивные удары российских бомбардировщиков Ту-22М3, начиная со второй половины января, позволили сирийцам приблизиться к победе над боевиками ИГ в районе Дейр эз-Зора.

В ближайшее время террористов, которые проникли сюда из Мосула, вытеснят с ранее занятой местности. Хотя еще неделю назад всерьез существовала угроза группировке правительственных войск Сирии. Но потом в дело вмешались российские бомбардировщики, и ситуацию удалось не только выровнять, но и переломить. Прежде всего, за счет интенсивных ударов нашей и сирийской авиации.

Читайте также: Сирия сегодня: прорыв в Астане, корабли НАТО идут на перехват «Адмирала Кузнецова»

Дороги в Алеппо

Мир в Алеппо подчеркивается не только ясным небом над головой: в городе, откуда совсем недавно были выбиты боевики, прошел первый поезд. Состав проследовал от станции Джибрин до станции Багдад. Железнодорожное движение отсутствовало здесь четыре с половиной года. А стало возможным, когда в декабре губернатор провинции настоял на необходимости объединить усилия коммунальных служб и управляющих компаний, попросив поскорее восстановить обычную довоенную жизнь в старых кварталах города.

Кроме того, ведется большая работа и в районе разрушенной террористами мечети Омейядов в Старом городе. Сейчас там расчищают завалы, ведут работу по поиску самодельных взрывных устройств и устраняют прочий ущерб. Все разрушенные детали и архитектурные сооружения будут исторически реконструированы, в том числе и знаменитый минарет.