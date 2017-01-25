Торнадо в Техасе унес женщину вместе с ванной в лес

Смитленд, 25 января. Мощный торнадо унес женщину в ванной в лес. Инцидент произошел в городе Смитленде в американском штате Техас.

Женщина укрывалась в ванной от торнадо по совету спасателей. Однако мощный вихрь поднял ее в воздух вместе с ванной. Пострадавшая после приземления рассказал о происшествии метеорологам и журналистам, сообщает телеканал 360.

Напомним, 22 января несколько мощных торнадо обрушились на американские штаты. В Джорджии и Миссисипи жертвами стихии стали 15 человек.