Путин поручил активнее привлекать малый бизнес к переработке отходов

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин распорядился внести изменения в законодательство, чтобы стимулировать бизнес и граждан к переработке актеров.

Глава государства поручил активнее привлекать малый бизнес к сортировке, переработке и ликвидации отходов для улучшения экологической обстановки. Поручение президента должно быть выполнено до 1 июня. Путин также призвал разработать добровольные механизмы экологической ответственности предпринимателей, говорится на сайте Кремля.

Напомним, что в начале января Путин поручил правительству до 1 сентября 2017 года разработать план по минимизации экологического ущерба при расширении зон отдыха в районе Красной Поляны.