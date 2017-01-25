ЦРУ опубликовало телеграмму Киссинджеру о контакте российской и американской субмарин

Вашингтон, 25 января. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило и обнародовало документ о столкновении подводных лодок США и СССР в 1974 году.

В телеграмме на имя госсекретаря США Генри Киссинджера говорилось, что подлодка класса Poseidon недалеко от берегов Шотландии столкнулась с подводной лодкой Советского союза.

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения James Madison выходил из Холи-Лох, чтобы занять позицию, когда столкнулся с советской субмариной, которая находилась за пределами порта для того, чтобы установить слежение», — отмечалось в секретной телеграмме.

Примечательно, что, как говорится в документе, оба корабля всплыли, но потом советская подводная лодка вновь погрузилась в воду. В телеграмме отмечено, что пока что данных о о повреждении не получено, но ситуация под наблюдением. Киссинджеру сообщалось о намерении доложить ему о ситуации в дальнейшем.