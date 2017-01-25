Донецк и Ясиноватая оказались под ударами артиллерии ВСУ

Донецк, 25 января. Украинские силовики нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам Донецка, Докучаевска и Ясиноватой. Об этом сообщает штаб оперативного командования ДНР.

«С 13:00 украинская сторона открыла огонь по поселкам Старомихайловка на западе Донецка, Крутая Балка вблизи Ясиноватой и Докучаевску», — говорится в сообщении.

В ходе обстрела украинские силовики использовали артиллерийские орудия калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм, а также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время отсутствует.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что украинские военные используют автомобили со знаками ОБСЕ для передвижения по территории Донбасса.