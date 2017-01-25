Донецк и Ясиноватая оказались под ударами артиллерии ВСУ
Донецк, 25 января. Украинские силовики нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам Донецка, Докучаевска и Ясиноватой. Об этом сообщает штаб оперативного командования ДНР.
«С 13:00 украинская сторона открыла огонь по поселкам Старомихайловка на западе Донецка, Крутая Балка вблизи Ясиноватой и Докучаевску», — говорится в сообщении.
В ходе обстрела украинские силовики использовали артиллерийские орудия калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм, а также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время отсутствует.
Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что украинские военные используют автомобили со знаками ОБСЕ для передвижения по территории Донбасса.
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