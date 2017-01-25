Новости Новороссии: ВСУ 424 раза обстреляли ДНР, кузнец из Донецка выковал фигуру в честь Доктора Лизы

Новости Новороссии, 25 января. За минувшие сутки вооруженные силы Украины 424 раза открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР. В Донецке из осколков создали фигурку ангела в память о Докторе Лизе.

Удары ВСУ по ДНР

На территории ДНР сохраняется напряженная обстановка. Только за минувшие сутки ВСУ 424 раз обстреливали прифронтовые территории республики, заявил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

По словам представителя ДНР, противник выпустил по вооруженным силам Донецкой народной республики 113 артиллерийских снарядов, 131 мину различного калибра, сделал 166 гранатометных выстрелов. Более того, украинские войска активно задействовали боевые машины пехоты и крупнокалиберное стрелковое вооружение.

Чаще всего противник атаковал район Ясиноватой, Донецкую фильтровальную станцию, а также поселки Крутая Балка и село Веселое. Под удар попали поселки Трудовские, Александровка и Сигнальное. Докучаевск, Зайцево и Железная Балка и южное село Саханка тоже получили свою порцию смертельного груза.

Разрывы снарядов привели к частичному разрушению 11 жилых домой в Зайцево, Еленовке, Николаевке и Крутой Балке.

В память о Докторе Лизе

Кузнец из Донецка Виктор Михалев в память об общественном деятеле Елизавете Глинке (более известной как Доктор Лиза) выковал из осколков снарядов фигурку молящегося ангела.

«На создание этой фигуры меня натолкнул мой друг — военнослужащий армии ДНР. Он просто предложил мне создать фигуру Доктора Лизы. Но я воссоздал ее образ именно так, как вижу ее я. Она была ангелом. Я передал эту работу в донецкий офис «Справедливой помощи», — пояснил мастер кузнечного дела.

В свою очередь полпред «Справедливой помощи» в Донецке Татьяна Светличная заявила, что памятную фигурку передадут в московский офис организации. Это произойдет 27 января.

СЦКК разбирается в обстоятельствах гибели жителя ЛНР

Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что сумели зафиксировать последствия обстрела со стороны ВСУ, жертвой которых стал житель села Долгое.

По сообщениям властей ЛНР, днем украинские военные открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса по автомобилю местного жителя в районе Долгого. Продукты горения разорвавшейся ракеты подожгли транспортное средство, в котором заживо сгорел мужчина. Разлетающиеся осколки серьезно посекли еще троих жителей республики.

Прибывшие на место происшествия сотрудники СЦКК зафиксировали повреждения, собрали осколки боеприпасов и записали показания пострадавших. Как рассказывает официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в момент обстрела водитель передвигался на гражданском автомобиле по единственной дороге, ведущей из расположенного на линии соприкосновения населенного пункта.