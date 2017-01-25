Европейские евреи заступились за обвиняемого в антисемитизме Толстого

Брюссель, 25 января. Глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор просит не осуждать вице-спикера Госдумы России Петра Толстого, которого обвинили в антисемитизме за слова о передаче Исаакиевского собора церкви.

По его словам, российский депутат просто неудачно выразился. Кантор уверен, что Толстой не имеет ничего против евреев.

«Я бы с удовольствием встретился с Петром Толстым, дал бы ему возможность прояснить свою позицию. Я не уверен, что он имел в виду какие-то антисемитские нападки. Думаю, что он, как молодой политик, не совсем аккуратно высказался», — отметил он.

Ранее Толстой, отвечая на вопрос о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, заметил, что против подобного решения сегодня выступают те, кто «выскочил из-за черты оседлости с наганом в 17-м году». Чертой оседлости в Российской империи называлась граница территории, за пределами которой запрещено было жить евреям и цыганам.