Россия готова обсудить с США возобновление экономического диалога

Москва, 25 января. Российская сторона готова обсудить любые предложения представителей Соединенных Штатов Америки, направленные на возобновление диалога по экономическим и торговым вопросам. Об этом журналистам в среду рассказал источник в министерстве экономического развития Российской Федерации, который прокомментировал возможность восстановления функционирования профильной группы Российско-американской президентской комиссии.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что выход страны из Транстихоокеанского партнерства благотворно скажется на американских рабочих.

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