Мемуары Геббельса на украинском языке издадут в Харькове

Харьков, 25 января. Харьковское издательство «Фолио» планирует издать дневники министра нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке. Об этом сообщают украинские СМИ.

В аннотации издательство отмечает, что записи Геббельса имеют важное значение, так как без знания этого текста «невозможно составить полное представление о немецком национал-социализме».

«Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945 их насчитывалось около 15 000 страниц», — говорится в аннотации.

Стоит напомнить, что 19 декабря на пленарном заседании 71-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Российской Федерации была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма. Резолюцию поддержали 136 государств, однако Украина и США выступили против этого документа.