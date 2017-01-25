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Украина
Мемуары Геббельса на украинском языке издадут в Харькове

Мемуары Геббельса на украинском языке издадут в Харькове

18:52  25 Января 2017
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На Украине планируют издать мемуары Геббельса

Харьков, 25 января. Харьковское издательство «Фолио» планирует издать дневники министра нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке. Об этом сообщают украинские СМИ.

В аннотации издательство отмечает, что записи Геббельса имеют важное значение, так как без знания этого текста «невозможно составить полное представление о немецком национал-социализме».

«Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945 их насчитывалось около 15 000 страниц», — говорится в аннотации.

Стоит напомнить, что 19 декабря на пленарном заседании 71-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Российской Федерации была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма. Резолюцию поддержали 136 государств, однако Украина и США выступили против этого документа.

 

Кирилл Иванов
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