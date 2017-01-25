Медики в Коми километр несли пациента по заваленной снегом дороге

Санкт-Петербург, 25 января. Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что бригада скорой медицинской помощи в республике Коми километр тащила по нерасчищенной дороге надувные носилки, на которых лежал пациент, сообщает СУСК РФ по республике.

Поступили сведения, что 21 января в деревне Ыбпом Сысольского района врачи более километра несли больного на носилках по заваленной снегом дороге. Известно, что у пациента были проблемы с сердцем. Идет доследственная проверка.